Ростуризм сообщил о падении доходов делового туризма на 80%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Доходы отрасли делового туризма в России из-за ситуации с коронавирусом сократились на 80% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова, выступая на круглом столе по туризму в Совете Федерации.

"До конца этого года и, по нашим ожиданиям, в первой половине следующего года не будут пока восстановлены событийные активности на всей территории страны. Не прошел восстановление сектор командировок и деловых поездок, что привело к значительному падению доходов этих предприятий, и до сих пор крупнейшие города страны и гостинично-туристические предприятия [в этом секторе] испытывают падение выручки до 80% от показателей 2019 года", - сказала Лысенкова.

Лучше дела обстоят в отелях курортного сегмента, где летом наблюдался повышенный спрос, а сезон благодаря хорошей погоде был продлен на октябрь, но и здесь нельзя говорить о полном восстановлении, отметила она.

"Это [работа с хорошей загрузкой с июля по октябрь] позволило восстановить экономические показатели этих предприятий, хотя, к сожалению, не позволило им даже при учете повышенного спроса вернуть упущенные финансовые показатели начала лета и весны прошлого года", - сказала Лысенкова.

При этом в марте - июне этого года большинство туристических предприятий "испытали падение выручки до 90%" к показателям 2019 года за небольшим исключением тех организаций, которые оказывали услуги обсерваторов или размещали в своих номерах медицинских работников, сообщила начальник управления Ростуризма.