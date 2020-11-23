Строительство нового терминала крупнейшего аэропорта ЯНАО завершится в конце 2022 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя, крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), планируется завершить в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.

"Договор генерального подряда на строительство пассажирского терминала в аэропорту Новый Уренгой (управляется УК "Аэропорты регионов") с объектами сопутствующей и инженерной инфраструктуры сегодня подписали генеральный директор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский и управляющий партнер ООО "Лимакмаращстрой" (Limak Marash) Селчук Караджа. <…> Согласно договору генподряда, срок сдачи объектов - IV квартал 2022 года", - говорится в сообщении.

Генеральному подрядчику предстоит реализовать проект строительства нового пассажирского терминала, в основе архитектурной концепции которого лежит образ чума - традиционного жилища народов Севера. При строительстве здания аэровокзала будут использованы современные строительные материалы, обеспечивающие как эстетические, так и практические свойства - энергоэффективность и шумозащиту.

"Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. кв. м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов", - сказали в аэропорту.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет теплый бас-гейт (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок общей вместимостью 300 машино-мест.

"В настоящий момент генподрядчик ведет подготовительные работы, мобилизуя персонал и технику на стройплощадку. В проекте будет задействовано в среднем 250-300 строителей и более 25 единиц крупной строительной техники. Забивка первых свай для обустройства фундамента нового терминала запланирована на декабрь текущего года, всего проектом предусмотрено устройство порядка тысячи свай", - отмечается в сообщении.