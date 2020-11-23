Путин подписал закон о продлении освобождения племенного животноводства от НДС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) племенной животноводческой продукции. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон продлевает на два года - до 31 декабря 2022 года включительно - освобождение от уплаты НДС при реализации на территории РФ и при ввозе в страну племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец и баранов, коз, лошадей, птицы или яйца, а также семени, полученного от племенных быков. Это также касается эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей.

Авторы документа считают, что положительный эффект от действия льготной ставки НДС на эти категории очевиден. "Дополнительный годовой прирост производства товарного молока за счет более высокой молочной продуктивности племенных коров составляет около 235 тыс. тонн. При этом действие льготной ставки НДС 0% при импорте и реализации на территории РФ племенного скота и семени, полученного от него, способствует снижению затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на указанные цели и высвобождению средств на цели развития сельскохозяйственного производства", - отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке.

Отмена льготной ставки НДС в текущих экономических условиях повлечет увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов, снижение инвестиционной активности в отрасли и конкурентоспособности производимой продукции на мировом рынке, замедление темпов наращивания производства молока, что может оказать негативное влияние на достижение показателя Доктрины продовольственной безопасности РФ по уровню самообеспечения страны молоком и молочной продукцией, указывали авторы документа.