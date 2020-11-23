Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2021 год

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Планируется, что Госдума рассмотрит проект бюджета во втором чтении на заседании 24 ноября.

Поправки "Единой России"

Как рассказал глава комитета Андрей Макаров, комитет подержал поправки, подготовленные "Единой Россией". В частности, комитетом была рекомендована поправка об увеличении по сравнению с текущим годом более чем на 28% субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности авиаперевозок для населения. Кроме того, комитетом было поддержано предложение об увеличении до 36,5 млрд рублей финансирования на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды".

В рамках распределения межбюджетных трансфертов были поддержаны поправки, направленные на обеспечение занятости в шахтерских городах и поселках. Также в бюджете будут заложены средства на расселение жителей домов, расположенных на отработанных территориях ликвидированных шахт, до конца 2024 года. Таким образом, увеличиваются средства на программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов на 2021 год на 2,295 млрд рублей, на 2022 год - на 1,934 млрд, на 2023 год - на 2,456 млрд.

Кроме того, в проекте бюджета зарезервированы средства на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) открытого типа - на эти цели выделено 2 млрд рублей. Бюджетным комитетом были поддержаны предложения о выделении средств на проведение реконструкции и капитального ремонта в спортивных залах сельских школ и детских школах искусств, в домах культуры (в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек) и обновление в них материально-технической базы, а также на приобретение многофункциональных передвижных культурных центров. Помимо того, поддержаны поправки об увеличении финансирования театров юного зрителя и кукольных театров.

Также была одобрена поправка о ежегодном выделении 90 млрд рублей на первичное звено здравоохранения. Ко второму чтению проекта бюджета распределены средства по каждому региону на выплаты за классное руководство и обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы. При этом было принято решение о создании резерва средств на случай увеличения количества классов и потребностей регионов - это даст возможность оперативно направить необходимое финансирование на обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов и доплаты учителям, пояснил Макаров.

Ранее в Минфине сообщали, что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы составил около 3,5 трлн рублей. Как сообщила на заседании комитета первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко, всего Минфин подготовил 639 поправок к бюджету.

Параметры бюджета

Принятый Госдумой в первом чтении проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн рублей, в 2022 году - 124,22 трлн рублей, в 2023 году - 132,82 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей, в 2022 году - 20,6 трлн рублей, в 2023 году - 22,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году - 21,88 трлн рублей, в 2023 году - 23,67 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022 году - 1,25 трлн рублей, в 2023 году - 1,41 трлн рублей.

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023 году. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году и 17,6% в 2022 году, а в 2023 году составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.

Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования в объеме 2,94 трлн рублей в 2021 году, 1,87 трлн рублей - в 2022 году, 2,39 трлн рублей - в 2023 году.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в объеме 18,315 трлн рублей, на 1 января 2023 года - 20,52 трлн рублей, на 1 января 2024 года - 22,95 трлн рублей. Верхний предел внешнего госдолга установлен на 1 января 2022 года в объеме $72,0 млрд, на 1 января 2023 года - $73,2 млрд, на 1 января 2024 года - $73,6 млрд.

Объем Фонда национального благосостояния составит 12,45 трлн рублей (10,8% ВВП) в 2021 году, 12,49 трлн рублей (10,1% ВВП) в 2022 году и 12,64 трлн рублей (9,5% ВВП) в 2023 году.