Apple получила частоты для тестирования в России более технологичного аналога Bluetooth

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила Apple тестировать в России беспроводную технологию Ultra-Wide Band (UWB) - улучшенный аналог Bluetooth. Об этом журналистам сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Иванов по итогам заседания ГКРЧ.

"Она шла в лист, это же испытания. Мы всегда испытания согласовываем. А дальше уже, когда испытания, допустим, будут положительными, тогда будет заявка и тогда будет рассмотрение по существу", - сказал он, отвечая на вопрос про решение ГКРЧ разрешить Apple тестировать в России технологию Ultra-Wide Band.

Согласно документам, которые были подготовлены к заседанию ГКРЧ, планировалось, что ООО "Эппл Рус" получит полосу частот 6240-8236,8 МГц "для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий ЭМС сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с РЭС различного назначения".

UWB - беспроводная технология передачи данных, позволяющая передавать большое количество данных на небольшое расстояние. По сравнению с Bluetooth UWB обладает более высокой пропускной способностью при небольшом радиусе зоны покрытия и подходит для беспроводной передачи мультимедийного контента высокого качества, например потокового цифрового видео в формате HD или для беспроводного соединения смартфона с проектором во время презентаций.

Технология UWB доступна в смартфонах iPhone 11 и уже используется как замена Bluetooth, однако в России у компании пока нет соответствующего разрешения. Тестирование на выданных ГКРЧ частотах необходимо, чтобы выяснить, будет ли UWB создавать помехи для работающих на смежных диапазонах российских средств связи.