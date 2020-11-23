Путин пообещал псковскому губернатору поддержку в решении социально-экономических вопросов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку в решении ряда социально-экономических вопросов в Псковской области.

"Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом", - обратился глава государства к губернатору региона Михаилу Ведерникову, заслушав его доклад в ходе встречи, которая состоялась в понедельник в режиме видеоконференции.

Глава Псковской области на встрече, в частности, попросил поручить правительству выделить в 2021 году региону около 500 млн рублей на оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием, а также предусмотреть иную дополнительную финансовую помощь региону и дать поручение выделить средства на модернизацию объектов социальной инфраструктуры приграничных территорий.

"Это очень острый вопрос: 80% учреждений социальной сферы в Гдовском, Печорском, Пыталовском, Себежском районах нуждается в проведении капитального ремонта и реконструкции. Речь идет об изношенном, морально устаревшем фонде, деревянных школах с печным отоплением, районных больницах, где десятилетиями не было капремонта. Соседи, конечно, смотрят, и хотелось бы в первую очередь на этих территориях привести эти объекты в соответствие. Яркий пример - Печорская лингвистическая гимназия, единственная, где обучаются, вы хорошо знаете, дети малочисленного народа сету. В этом году [здание] отметило свое 150 летие", - пояснил Ведерников. По его словам, власти региона сформировали список объектов, подлежащих модернизации и передали его в правительство РФ.

Путин в ответ заметил, что те задачи, о которых сказал губернатор, надо решать, для этого их нужно проработать в правительстве на предметном, профессиональном уровне. "Но я с вами согласен: те позиции, которые вы сейчас обозначили, они, конечно, нуждаются в постоянном внимании и со стороны не только региональных, но и федеральных властей", - сказал президент.

"Обязательно проработаем, и поддержка будет", - заключил Путин, попросив Ведерникова согласовать конкретные параметры с профильными федеральными ведомствами.