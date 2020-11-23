Авиакомпания Nordwind отменила рейсы из Калининграда в Нижний Новгород и Челябинск

КАЛИНИНГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind отменяет с 26 ноября прямые регулярные рейсы из Калининграда в Нижний Новгород, сообщила в понедельник пресс-служба Калининградского аэропорта Храброво.

"Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") отменяет с 26 ноября 2020 года прямые рейсы по маршруту Калининград - Нижний Новгород. Рейсы по данному направлению в рамках действия зимнего расписания выполняться не будут", - отмечает пресс-служба.

Также с 26 ноября компанией отменяются прямые рейсы из Калининграда в Челябинск. "На сегодняшний день рейсы отменены с 26 ноября до 24 декабря", - уточняет пресс-служба. О причинах отмены полетов по этим маршрутам не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания Nordwind пока до 18 декабря отменила запланированные с 16 ноября, дважды в неделю, прямые рейсы по маршруту Стамбул - Калининград - Стамбул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. С того же дня этим перевозчиком перестали выполняться заявленные в зимнем расписании прямые рейсы из Калининграда в Сочи.

Представитель аэропорта Наталья Грицун сказала ТАСС, что на сегодня компания Nordwind совершает из Калининграда дважды в неделю рейсы лишь в Казань.

Международный аэропорт Калининграда имеет статус федерального. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Сыктывкаром, Пермью, Псковом, Петрозаводском, Мурманском, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью, Самарой, Саратовом, Антальей. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 2,3 млн пассажиров.