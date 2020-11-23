Минпромторг РФ окажет поддержку типографиям, работающим с маркировкой молока

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ подготовило предложения, предусматривающие субсидии и освобождение от НДС для типографий и поставщиков упаковки в связи с затратами на нанесение маркировки на молочную продукцию. Об этом сообщил в понедельник замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Олег Тухватуллин на онлайн-конференции "Техническое регулирование и цифровая маркировка", посвященной маркировке в молочной отрасли.

"Минпромторгом России разработан проект постановления, который предусматривает включение оборудования, необходимого для печати упаковки с нанесенными средствами идентификации, в перечень технологического оборудования, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. Это мера поддержки именно типографий, поставщиков упаковки для молочной продукции, для того, чтобы они могли оснаститься с заниженными издержками, не платя НДС на соответствующее оборудование, и для того, чтобы упаковку молочной продукции можно было поставить по доступной цене", - сказал Тухватуллин.

Он уточнил, что речь идет в том числе и о комплектующих, и о запасных частях для такого оборудования.

Еще один проект предусматривает выделение субсидий типографиям из Фонда развития промышленности РФ.

"Также в целях расширения направления финансирования промышленных проектов Фондом развития промышленности мы направили на межведомственное согласование проект постановления о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации, этот проект предусматривает возможность финансирования за счет средств субсидий Фонда развития промышленности проектов по внедрению системы маркировки. Данный проект постановления также касается именно компаний-поставщиков упаковок для молочной продукции, типографий", - сказал замдиректора департамента.

Тухватуллин добавил, что оба проекта после прохождения согласования и регламентных процедур будут внесены в правительство РФ в установленном порядке.