В Тамбовской области раньше срока отремонтировали более 60 км федеральных трасс

ТАМБОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Более 60 км автодорог, имеющих статус федеральных, отремонтировали в Тамбовской области в текущем году. Большая часть работ была завершена с опережением графика, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва - Волгоград.

"В текущем году в регионе отремонтировали более 60 км федеральных автодорог, большая часть работ завешена с опережением графика. Капитально отремонтировано шесть участков - по три на автодорогах Р-22 "Каспий" и Р-208 Тамбов - Пенза. Ремонт выполнен на отрезке трассы Р-193 Воронеж - Тамбов", - сообщили в пресс-службе.

Наибольший объем работ в этом году пришелся на автодорогу Р-208 Тамбов - Пенза, где было отремонтировано 32 км. В ходе капремонта на всех участках усилили основание дорожной одежды с применением метода холодной регенерации, рядом со съездами к населенным пунктам смонтировали новую линию электроосвещения, обновили более 350 дорожных знаков, установили автобусные павильоны. Также досрочно в эксплуатацию бы сдан мост через ручей на 114-м км автодороги Р-193 Воронеж - Тамбов в Мордовском районе.

В 2021 году дорожники планируют отремонтировать в регионе еще более 30 км федеральных автодорог. Часть подготовительных работ провели уже этой осенью. Как сообщалось ранее, в следующем году в Тамбовской области будет реализован масштабный проект по строительству путепровода через железную дорогу на 18-м км автодороги Р-208 Тамбов - Пенза стоимостью более 700 млн рублей. Проект вошел в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Строительство путепровода позволит значительно увеличить пропускную способность на проблемном участке автомобильной дороги и повысить безопасность дорожного движения.

В ведении ФКУ Упрдор Москва - Волгоград находятся 2103,314 км федеральных автодорог в пяти регионах Российской Федерации, в том числе 640,558 км - в Тамбовской области.