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Минцифры подготовит перечень российского софта для его предустановки на гаджеты

Подача заявок продлится до 1 декабря 2020 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ начало прием заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке на электронных устройствах. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

К участию в отборе приглашаются правообладатели программных продуктов в таких категориях как браузеры, поисковые и навигационные системы, почтовые сервисы и мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, социальные сети, офисное программное обеспечение, антивирусные программы и другие.

Отобранные программы будут установлены на мобильных телефонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах в соответствии с законом, принятым в 2019 году, об обязательной предустановке российского ПО.

Подача заявок продлится до 1 декабря 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте этого года депутаты приняли решение перенести вступление этой обязанности в силу до 2021 года. В ноябре комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предполагающий, что предустановка российского программного обеспечения будет отложена до марта 2021 года.

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