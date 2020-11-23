Эксперты: опыт Шувалова позволит скоординировать работу институтов с видением кабмина

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Реформа институтов развития под эгидой ВЭБ.РФ позволит скоординировать работу институтов с видением правительства России по реализации национальных задач, а сама госкорпорация станет аналогом Международного и Европейского банков реконструкции и развития (МБРР и ЕБРР), считают опрошенные ТАСС эксперты.

23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Часть из них перейдет под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ", часть объединится с другими, схожими по функционалу, а каждый пятый ждет ликвидация. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства, будут ликвидированы Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также ОЭЗ.

"Действительно, очень много институтов развития, о которых даже некоторые и не слышали. Поэтому там надо провести и оптимизацию, и координацию для того, чтобы все знали, что делает левая рука, что делает правая, о чем думает голова. Поэтому это стратегически верное решение. Это более эффективная система управления институтами развития и будет подчинена одной цели - развитию национальных проектов. То есть они будут работать на общую цель", - считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Координация действий и сокращение издержек

Объединение институтов развития и ликвидация части фондов позволят более эффективно тратить госсредства, а также избавят от дублирующих функций, поясняет Аксаков. "У нас постоянно возникают пересечения по разным вопросам, в связи с этим не всегда эффективно используются ресурсы. Когда одно направление ведет несколько институтов развития, ничего хорошего в этом нет", - отмечает депутат.

Также реформа позволит избежать возможных рисков, связанных с необходимостью докапитализации институтов развития на фоне непростой ситуации в экономике.

"Мне кажется, что на ближайшее время у правительства цель максимально инвентаризировать расходы, чтобы купировать риск возникновения форс-мажорных, непредвиденных обязательств. В частности, с институтами развития очень часто были связаны такие сюрпризы, когда возникала потребность в докапитализации. Поэтому, мне кажется, первоочередная задача - инвентаризировать деятельность всех институтов, которые есть и, по возможности, убрать дублирующие функции, которые наверняка есть при таком количестве институтов, сократить расходы", - считает главный экономист Альфа-банка, руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова.

Возможные риски

Реформа институтов развития может нести в себе и риски, в частности, речь идет об организации взаимодействия бизнеса и новых структур под началом ВЭБ.РФ, указывает Аксаков.

"Очень важно, чтобы работа с регионами и бизнесом велась не через "голову", а, как правило, шла напрямую с теми подразделениями институтов развития, которые занимаются соответствующей темой. Теоретически возникают опасения, что малый бизнес будет через "верхушку" идти в Корпорацию МСП", - говорит депутат.

Вместе с тем, по его мнению, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - опытный менеджер, и ему по силам четко распределить все задачи и функции. "Очевидно, не будет лишней бюрократии, но риск есть, и его надо обозначить, чтобы он не реализовался", - добавляет парламентарий.

Кроме того, реформа не решает еще одной важной проблемы - доминирования государственного сектора в экономике, указывает доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Константин Корищенко. "Об успешности этой реформы сейчас рассуждать рано. Другое дело, что та проблема, которая сложилась за эти годы, с моей точки зрения, а именно - доминирование государственного сектора в экономике, практически во всех сферах, такой реформой не решается. Возможно, даже еще и усугубляется", - рассуждает Корищенко.

Опыт Шувалова

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, именно опыт председателя ВЭБ.РФ Шувалова позволит скоординировать работу всех институтов развития и реализовать те задачи, которые ставит правительство в рамках национальных проектов. Сама же госкорпорация станет аналогом таких международных организаций, как МБРР и ЕБРР.

"Шувалов имеет огромный опыт работы в правительстве. И я думаю, что в этом смысле это позволит скоординировать работу институтов развития с деятельностью, видением правительства. И, учитывая опыт Шувалова, ему под силу будет поставить под контроль такое количество разных институтов развития", - считает Орловаиз Альфа-банка.

Корищенко в свою очередь напоминает, что институты развития начали активно формироваться в нулевые и часть из них оказалась не самая эффективная. Она и будет упразднена. "Другое дело, что такие серьезные структуры, как "Сколково", "Роснано", Корпорация МСП, передаются в ВЭБ, то есть формируется крупный государственный банк развития, если так можно выразиться. По своему охвату он, наверное, сопоставим, если брать международные аналоги, с МБРР, ЕБРР, ЕАБР и так далее, это очень крупный банк развития внутри страны", - добавляет эксперт.

Полгода работы для объединения

Объединение институтов развития - довольно непростой процесс и, по оценкам экспертов, потребует как минимум полгода работы.

"Это и люди, это и функционал каждого направления и его взаимодействие с головной организацией. В принципе, Шувалов с самого начала ставил вопрос о том, что он будет координировать институты развития", - отмечает Аксаков.

С ним соглашается и главный экономист Альфа-банка. "Думаю, что инвентаризацию можно провести за полгода. Другой вопрос, какие дальше будут решения, потому что из каких-то проектов нельзя моментально выйти. Это некоторый процесс точно. Но я полагаю, что такое решение не анонсируют без подготовки, поэтому какой-то процесс подготовки шел", - говорит Орлова.

Слияния и укрупнения

Помимо ликвидации восьми институтов развития, в рамках реформы планируется ряд укрупнений.

Так, "Российская венчурная компания" перейдет под управление Российского фонда прямых инвестиций; Российский фонд фундаментальных исследований вольется в Российский научный фонд. Также на базе "МСП Банка и банка "ДОМ.РФ" будет создан Универсальный банк, а Фонд защиты прав дольщиков станет частью единого Фонда содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, появятся Единая лизинговая компания, она будет создана на базе ГТЛК, которую совсем недавно возглавил бывший министр транспорта Евгений Дитрих, и "ВЭБ-лизинга".

В пресс-службе ГТЛК ТАСС сообщили, что приветствуют реструктуризацию. "При выполнении поручения особое внимание будет уделено недопущению наложения любой формы санкционных ограничений на международную лизинговую деятельность ГТЛК и портфель международных заимствований", - уточнили в пресс-службе.

По словам Мишустина, такое объединение "позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития".

Позиция координатора

В пресс-службе ВЭБ.РФ предстоящие изменения назвали частью административной реформы, которую проводит правительство для повышения эффективности работы госструктур. "В ее рамках планируются мероприятия по оптимизации численности персонала, созданию эффективной, работающей модели поддержки экономики и достижения национальных целей развития", - пояснили в госкорпорации.

Такие изменения также позволят решить проблему конкуренции институтов развития друг с другом и с коммерческими структурами, подчеркнули в ВЭБ.РФ. "Конечным результатом должно стать повышение эффективности и общего вклада в реализацию национальных проектов, рост качества жизни граждан", - добавили в пресс-службе, отметив, что глава ВЭБ.РФ участвовал на всех этапах разработки сценария преобразований.