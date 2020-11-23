Титов предложил создать штаб по контролю за внедрением обязательной маркировки товаров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать совместный с Минпромторгом оперативный штаб по контролю за внедрением обязательной маркировки товаров. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Когда шла кампания по внедрению онлайн-касс, многие острые вопросы удалось смягчить, а затем и снять благодаря тесной работе института уполномоченных и Федеральной налоговой службы (ФНС). Думаю, в кампании по маркировке совместный оперативный штаб окажется не менее полезен", - сказал Титов, слова которого привела его пресс-служба.

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева, по данным пресс-службы, назвала предложение "отличным". "В отличие от ФНС, у нашего министерства нет филиалов в регионах, поэтому опора на региональных уполномоченных по защите бизнеса придется нам очень кстати", - сказала она.

Титов также подчеркнул важность борьбы с теневым рынком маркируемой продукции. "Думаю, оперативный штаб мог бы уделять большое внимание и этим вопросам, в том числе с участием прокуратуры", - отметил он.

С 1 июля 2020 года обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. До конца текущего года вводится цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Кроме того, проводится эксперимент по маркировке бутилированной воды.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, являющийся частным партнером в ГЧП.