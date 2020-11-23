Титов предложил унифицировать снижение ставки УСН для бывших плательщиков ЕНВД

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил унифицировать снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для предпринимателей, которые переходят с единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"В правительстве неоднократно заявляли, что действующая налоговая система оптимально адаптирована под переход налогоплательщиков с ЕНВД на иные режимы налогообложения. Однако по всем расчетам переход с ЕНВД даже на УСН повышает уровень налоговой нагрузки на предпринимателей. Поэтому крайне важным остается вопрос о том, как в преддверии перехода снижаются ставки УСН в регионах", - процитировала пресс-служба заявление Титова на совещании с региональными бизнес-омбудсменами. Он предложил "установить на федеральном уровне единый предельный уровень ставок УСН для тех субъектов, которые применяли ЕНВД в 2020 году". "Отсутствие единого федерального решения по снижению ставок для тех, кто применял режим ЕНВД, приведет к неразберихе, многие в поисках решения начнут перерегистрировать бизнес в других регионах", - сказал Титов.

По данным аппарата уполномоченного, сегодня решения о снижении ставок УСН приняты в 12 регионах России. Например, в Вологодской области ставки УСН на 2021 год для тех, кто работал на ЕНВД (и тех, кто совмещал ЕНВД с другими режимами), снижены до уровня 2% по объекту "доходы" и 5% - "доходы минус расходы". В Республике Бурятия для переходящих с ЕНВД на 2021 год устанавливаются ставки 1% и 6%, в Ульяновской области - 1% и 4% соответственно.

В других регионах ставки снижаются для всех, кто применяет УСН. В Архангельской области - до конца 2021 года 4% по "доходам", 8% - "доходы минус расходы". В Республике Хакасия - 4% и 7%, в Мурманской области - до 1% и 5% соответственно.

В нескольких регионах критерием снижения ставок УСН выбрана принадлежность предприятий к пострадавшим отраслям (плательщики ЕНВД в основном относятся именно в ним). Калмыкия - ставки снижены до 1% и 5%, Астраханская область - до 3% и 7,5%, Чувашия - до 4% и 10%. В ближайшее время снижение ставок УСН ожидается в Приморском крае.

Кроме этого, около 30 регионов повысили нормативы отчисления части УСН и других региональных налогов в местные бюджеты (разброс - от 18% до 40%). В большинстве регионов продлены налоговые каникулы для вновь открывшихся предприятий или же установлены пониженные ставки для тех предпринимателей, которые меняют регистрацию, переезжая из других регионов, уточнили в пресс-службе.

О режиме ЕНВД

Единый налог на вмененный доход не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является взвешенным, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, за 2019 год совокупно 2,2 млн компаний, которые работали в режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков на ЕНВД - лишь 65 млрд рублей.