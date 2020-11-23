Сроки эксперимента по "Доступному интернету" могут продлить до принятия закона

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сроки проведения эксперимента по "Доступному интернету" могут продлить до принятия соответствующего закона. Об этом сообщил замглавы Минцифры России Олег Иванов.

"Будет зависеть от того, как будет продвигаться законопроект [по проекту "Доступный интернет"], <...> нужно решение министра. С другой стороны, ничего нам не мешает его продлить до прогнозного срока принятия законопроекта", - сказал он, отвечая на вопрос про сроки проведения эксперимента по проекту "Доступный интернет".

Иванов отметил, что законопроект Минцифры по проекту "Доступный интернет" внесен в правительство.

Эксперимент Минцифры проходит с 1 апреля, в рамках него крупнейшие российские операторы - "Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон", "Эр-Телеком Холдинг", а также виртуальные мобильные и региональные операторы будут до конца года предоставлять своим абонентам доступ к почти 400 сайтам даже при нулевом балансе на счету клиента. В список сайтов вошли сервисы "Яндекса", Mail.ru Group (соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"), а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.