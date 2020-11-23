Псковские власти за 3 года рассчитывают создать 1,3 тыс. рабочих мест благодаря ОЭЗ

ТАСС, 23 ноября. Власти Псковской области в ближайшие 2-3 года рассчитывают создать в регионе 1,3 тыс. новых рабочих мест. Они появятся за счет развития производств на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино", сообщил губернатор Михаил Ведерников в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи, которая состоялась в понедельник в режиме видеоконференции.

"Мы основные акценты делаем на развитие промышленных предприятий, в том числе в особой экономической зоне. Сейчас работаем с якорным инвестором, планируем, что до конца года они уже начнут работу первой очереди своего производства. И мы планируем, что в течение двух-трех лет получим дополнительно 1,3 тыс. рабочих мест только в рамках этого кластера", - сказал Ведерников, отвечая на вопрос президента о том, как в регионе обстоят дела с инвестициями и с процессом создания новых рабочих мест.

Одним из якорных резидентов ОЭЗ является компания "Титан-полимер" по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата). Производство является уникальным для России, позволяет выпускать неограниченное количество видов полимеров, обеспечит страну сырьем, которое на данный момент ввозится из-за рубежа. Псковский завод "Титан-полимер" является крупнейшим резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино". В случае открытия завод станет пятым в России, который будет заниматься производством полимеров.

"Моглино" - единственная в Северо-Западном федеральном округе экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в 45 км от границы с Евросоюзом. Она создана в 2012 году, сейчас ее резидентами являются 13 российских и иностранных компаний.