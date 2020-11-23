Кабмин выделит 3,5 млрд рублей на спорткомплекс для Минобороны в Москве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в текущем году 3,5 млрд рублей на строительство универсального спортивного комплекса в Москве для Министерства обороны. Соответствующее распоряжение главы кабмина от 19 ноября опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 3 млрд 500 млн тыс. рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа универсального спортивного комплекса в Москве, имея в виду повышение доступности физической культуры и спорта для личного состава Вооруженных сил Российской Федерации, гражданского персонала Минобороны России и членов их семей", - говорится в документе.

Минобороны поручено контролировать целевое и эффективное использование указанных бюджетных ассигнований и представить доклад в правительство до 1 ноября 2021 года.