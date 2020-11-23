"Аэрофлот" с 26 ноября начнет выполнять чартерные грузопассажирские рейсы в Баку

БАКУ, 23 ноября. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" на этой неделе начнет выполнять чартерные грузопассажирские рейсы по маршруту Баку - Москва для возвращения граждан РФ, оставшихся в Азербайджане из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

"С 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" приступит к выполнению чартерных рейсов по маршруту Баку - Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по ее данным, авиакомпания SkyUp Airlines 30 ноября осуществит чартерный рейс Баку - Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины.

Уточняется, что к полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование на коронавирус и получившие отрицательный результат. Поскольку регулярное авиасообщение между РФ и Азербайджаном еще не открывалось, выполняться будут грузопассажирские рейсы.

Азербайджан с 5 апреля закрыл свои границы для наземного и воздушного транспорта в рамках борьбы с коронавирусом, ограничение не коснулось грузоперевозок, а также чартерных и спецрейсов. С 28 сентября Бакинский международный аэропорт был временно переведен на ограниченный режим работы из-за объявленного в стране военного положения. Тогда же было отменено большинство рейсов компании "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) и ряда иностранных авиаперевозчиков, включая "Аэрофлот".