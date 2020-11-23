Комитет Госдумы одобрил ко II чтению увеличение срока бюджетного кредита для субъекта РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, которым предлагается увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его возврата - не позднее 15 декабря. Документ инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 25 ноября.

Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Документ разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября 2020 года. Сейчас, согласно законодательству, увеличен срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета с 90 до 180 дней при условии его возврата не позднее 25 ноября. В редакции первого чтения этот срок составлял 1 декабря, ко второму чтению он увеличен до 15 декабря.

Также одна из поправок реализует поручение президента РФ по итогам Госсовета, где президент поручил предусмотреть в бюджетах субъектов экономию субсидий, образовавшихся по результатам заключения госконтрактов, и направление таких средств на финансовое обеспечение нацпроектов, указал Андрей Макаров. Поправки допускают предоставление в 2020 году из бюджета РФ региональным бюджетам бюджетных кредитов для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 года. При этом обеспечивается приостановка до конца года действия положений Бюджетного кодекса о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам "для исключения возможности накладывания на регионы санкций за формально просроченную задолженность", пояснил Макаров.

Кроме того, согласно поправкам, все бюджетные кредиты определяются только соглашением Минфина с регионом без необходимости принятия дополнительных нормативных актов. Другая поправка на постоянной основе предусматривает право субъекта РФ на превышение верхнего предела дефицита на размер депозитов, направленных на расходы. Еще одна поправка коснется помощи предпринимателям, "в том числе реализующим подакцизные товары", пояснил Макаров, речь идет о финансовой поддержке юрлиц и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса, что также отражено в соответствующем поручении президента РФ.

Эффект от законопроекта

Предлагаемые внесенным законопроектом изменения в условиях сложной макроэкономической ситуации и снижения поступлений доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов направлены на обеспечение возможности финансирования расходов, связанных с реализацией указа президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и будут содействовать целям обеспечения долговой устойчивости региональных и местных бюджетов, указывают авторы законопроекта.

"Увеличение срока предоставления бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета позволит субъектам РФ (муниципальным образованиям) обеспечить устойчивое планирование и исполнение бюджетов, а также позволит ряду регионов и муниципальных образований отказаться от заимствований в коммерческих банках и соответственно сократить расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга", - говорится в пояснительной записке.