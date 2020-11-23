Яндекс запустил в Израиле сервис быстрой доставки продуктов

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Бренд Yango, под которым в Израиле и некоторых других странах работают сервисы "Яндекс.Такси", ставшие "Яндекс Go", запустил в центральной части Тель-Авива и ряде районов двух его городов-спутников - Рамат-Гана и Гиватаима - сервис "супербыстрой" доставки продуктов Deli by Yango. Об этом сообщил в понедельник в ходе онлайн-презентации в ответ на вопрос ТАСС старший вице-президент по международному развитию фудтех-направления "Яндекс" Сергей Вышкварко.

"Yango в Израиле запускает сервис супербыстрой доставки продуктов. Пока работают два склада, сервис покрывает части Тель-Авива, Гиватаима и Рамат-Гана", - сказал он. "В планах развития - Гуш-Дан (так называют Тель-Авив со всеми городами спутниками - прим. ТАСС) и другие города Израиля. Окончательное решение будет приниматься по итогам первых недель работы сервиса", - добавил Вышкварко.

В пресс-службе компании отметили, что "Израиль стал одной из первых стран мира, где заработал подобный сервис", и что "Deli by Yango управляет локальная команда, базирующаяся в Тель-Авиве". Аналогичную услугу родительская компания Yango развивает в России под брендом "Яндекс.Лавка" с лета 2019 года, добавили там.

Сервис "Яндекс.Такси" начал работу в Израиле 10 декабря 2018 года под брендом Yango.