Кабмин утвердил ВЭБ в качестве методического центра в сфере "зеленого" финансирования

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило ВЭБ.РФ в качестве методического центра в области "зеленого" финансирования. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации со ссылкой на распоряжение правительства.

"Цель нашей работы - создать доступный механизм, при помощи которого российские "зеленые" проекты смогут подсветить себя для российских и зарубежных "ответственных инвесторов", и как следствие - получить больше инвестиций по более льготным ценам. ВЭБ.РФ уже разработал проект таксономии "зеленых проектов", по ней уже был сертифицирован первый выпуск облигаций, и мы благодарны правительству за доверие и за возможность разработать национальную методику на основе наших наработок", - прокомментировал зампредседателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, слова которого привела пресс-служба института развития.

В рамках работы в качестве методологического центра ВЭБ должен будет, в частности, обеспечивать информационное сопровождение в области финансирования проектов развития в международных организация, а также работать над актуализацией критериев проектов и требований к системе их верификации. Кроме того, согласно распоряжению, ВЭБ должен в двухмесячный срок разработать и представить предложения о целях и основных направлениях устойчивого (в том числе "зеленого") развития, а также критериях проектов развития. Помимо этого, госкорпорация должна обеспечить оценку соблюдения утвержденных требований к системе верификации проектов развития.

В ВЭБ.РФ уточнили, что координирующая роль в процессе создания системы "зеленого" финансирования закреплена за Минэкономразвития. "В рамках работы ему поручено создать и возглавить межведомственную рабочую группу, включающую представителей ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти - прим. ТАСС), Банка России, институтов развития, бизнеса и профессионального сообщества. В ее рамках будут разработаны и определены критерии для проектов развития, требования к системе верификации проектов развития, подготовлена дорожная карта по разработке и внедрению стимулирующих мер", - уточнили в пресс-службе ВЭБ.

"Зеленое" финансирование предполагает под собой предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.