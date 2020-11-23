Роспотребнадзор разрешил ретейлерам выбирать метод обеззараживания воздуха в помещениях

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ретейлеры могут самостоятельно выбирать метод обеззараживания воздуха в помещениях. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на обращение Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) по вопросу обеззараживания воздуха в предприятиях торговли (имеется в распоряжении ТАСС).

"Снижение микробной обсемененности воздуха в помещениях возможно не только путем применения бактерицидных облучателей-рециркуляторов на основе использования ультрафиолетового излучения. <...> Выбор технологий и оборудования осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно с учетом необходимого режима применения (длительно или кратковременно, в присутствии или в отсутствии людей), объема помещений, эксплуатационных и других характеристик, наличия оборудования на рынке. Контроль за выполнением хозяйствующим субъектом мероприятий по обеззараживанию воздуха помещений осуществляется должностными лицами территориальных органов Роспотребнадзора", - отмечает ведомство.

В Роспотребнадзоре отметили, что для обеззараживания воздуха можно использовать технологии и оборудование на основе использования постоянных электрических полей, различных видов фильтров, в том числе электрофильтров, аэрозолей и дезинфицирующих средств. "Кроме того, устройства и оборудование для обеззараживания воздуха могут быть встроенными в системы вентиляции", - указывается в письме.

"Применение устройств для обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным или массовым нахождением людей является одним из важных факторов снижения риска за счет снижения уровня микробной обсемененности в помещениях, но не определяющим. В условиях текущей ситуации, определяющей необходимость всемерного снижения рисков распространения COVID-19, большое практическое значение имеет системное и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, которые могут иметь различную эффективность, но призваны обеспечивать общий кумулятивный противоэпидемический эффект", - отмечает ведомство.