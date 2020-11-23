Финансирование программы местных инициатив на Ставрополье увеличат на треть в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти намерены выделить дополнительно 100 млн рублей на финансирование программы поддержки местных инициатив в 2021 году. Изначально из регионального бюджета планировалось направить 300 млн рублей на эти цели, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"В проекте регионального бюджета на 2021 год на реализацию краевой программы поддержки местных инициатив было заложено 300 млн рублей. Однако губернатор поручил не снижать объем финансирования и направить на мероприятия программы будущего года еще 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Программа поддержки местных инициатив включает в себя благоустройство общественных территорий, ремонт социальных учреждений, строительство спортивных и игровых площадок и так далее. В 2020 году программа предусматривает реализацию 279 проектов в территориях Ставрополья.

Краевая программа поддержки местных инициатив стартовала в регионе в 2006 году. Жители муниципалитетов сами выбирают, какой проект им важнее, работа идет на условиях софинансирования. С начала действия программы в Ставропольском крае воплощено более 600 проектов на сумму более 1,4 млрд рублей.