"Эксмо-АСТ" намерено расторгнуть соглашение с Bookmate

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Издательская группа "Эксмо-АСТ" сообщила о намерении расторгнуть лицензионное соглашение с сервисом электронных книг Bookmate - компанией "Букмейт Лимитед".

"Соответствующее письмо направлено от издательств, входящих в группу "Эксмо-АСТ". Согласно закрепленным договоренностям, сотрудничество может быть приостановлено в одностороннем порядке. Таким образом каталог сервиса может потерять более 30 тыс. книг издательской группы", - сказано в сообщении.

По словам президента группы Олега Новикова, которого цитирует пресс-служба, решение "зрело в течение года, и связано оно в первую очередь с качеством отчетности сервиса Bookmate перед правообладателями и лицензиарами". Он пояснил, что эксперты "видели расхождения отчетности Bookmate с итогами продаж других игроков". В данный момент, по его словам, стороны договорились об аудите отчетности.

Андрей Баев, генеральный директор Bookmate, заявил, что компания с недоумением восприняла заявление "Эксмо-АСТ". "Bookmate работает с более чем 1 тыс. издательских домов по всеми миру, включая такие крупные, как HarperCollins, MacMillan, Egmont Books, и вопросов к нашей отчетности и цифрам у коллег не возникает. Мы уверены в том, что сможем донести до российских коллег нашу позицию и продолжить сотрудничество в позитивном ключе", - привели ТАСС слова Баева в пресс-службе сервиса.

В январе газета "Коммерсантъ" сообщала о сделке между издательской группой и сервисом. В результате сделки группа компаний "Литрес", имеющая общего акционера с "Эксмо-АСТ", потеряла эксклюзив на электронные книги группы.