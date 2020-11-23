Минтранс рассчитывает подготовить "водный" нацпроект к апрелю 2021 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минтранс России рассчитывает подготовить национальный проект по развитию внутреннего водного транспорта к апрелю 2021 года. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта Юрий Цветков.

"Это национальный проект, нами разработана концепция. Мы хотим подготовить документ к апрелю будущего года. Мы продолжаем работать с субъектами. В апреле мы его подготовим и внесем", - сказал Цветков.

По его словам, помимо инфраструктурной составляющей, в нацпроект войдет дноуглубление и реконструкция существующих гидротехнических сооружений, которым зачастую по 50-70 лет. Планируется включить в документ и развитие речных пассажирских перевозок внутри региона и на межрегиональном уровне. Нацпроект предусматривает и обновление флота. Замминистра также добавил, что цели документа не ограничатся транспортной составляющей, туда войдут решение задач водопользования и развитие рыбного хозяйства.

"Нельзя сказать, что мы, решая эту задачу (реализации нацпроекта - прим. ТАСС), решим только транспортную, транспортная - это маленькая часть. А на самом деле, решается глобальная задача комплексного развития экономики РФ", - заключил он.