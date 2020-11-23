Инвестиционный сбор в портах составит 5-6 млрд рублей в год на всю Россию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Инвестиционный сбор в портах РФ составит 5-6 млрд рублей в год на всю страну, сообщил журналистам замглавы Минтранса России Юрий Цветков.

"После определения ФАС перечня портов, с которых он [инвестсбор] взимается, определены и максимальные размеры сборов - это порядка 5-6 млрд рублей в целом на всю страну. Эта сумма затем проецируется в ставки для каждого порта. Статистика по портовым сборам, кроме инвестиционного, составляет около 22 млрд рублей. В общей доле сборов стоимость судозахода является минимальной величиной. Сейчас мы предлагаем сделать первый шаг в части введения инвестиционного портового сбора. Если возникнут проблемы, на их решение будут направлены силы Минтранса, Росморречфлота, "Росморпорта", ФАС и возможно будет некоторые нюансы отрегулировать", - рассказал Цветков.

Он напомнил, что приступить к взиманию портового инвестиционного сбора планируется в 2021 году.

О ставках инвестсбора

ФАС России ранее подготовила проект приказа об утверждении ставок инвестиционного сбора в портах РФ. Документ опубликован на официальном портале разработки нормативно-правовых актов.

Проект приказа содержит список портов, где будет взиматься инвестсбор. В перечень включены Большой порт Санкт-Петербург, Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Восточный, Находка, Новороссийск, Туапсе, Владивосток, Ванино, Де-Кастри, Пригородное и Мурманск - всего тринадцать портов.

Размер сбора в 2021 году составит 12,31 руб./1 GT (валовая вместимость судна). ФАС предлагает установить повышающий коэффициент в размере 1,235 на 2022 год к 2021 году, и 1,406 на 2023 год к размеру 2021 года.

Проектом приказа устанавливается, что обозначенные ставки инвестиционного портового сбора, взимаемого "Росморпортом" в морских портах РФ, являются предельно максимальными. При этом "Росморпорт" имеет право применять ставки инвестиционного портового сбора на уровне или ниже предельного максимального уровня.