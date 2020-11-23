Россия может предложить Белоруссии построить собственный терминал под удобрения в порту РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ может предложить белорусским грузоотправителям построить собственный терминал для перевалки удобрений в одном из российских портов, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Юрий Цветков.

"Сейчас этот вопрос (о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ - прим. ТАСС) в работе, Минтранс с участием Минэнерго и Минпромторга продолжают проводить работу и обсуждать этот вопрос. При участии представителей правительства и бизнеса Белоруссии была отслежена цепочка движения этих товаров, по территории Белоруссии и России для транспортировки привлекается железная дорога, также учитывается стоимость перевалки в портах данных видов грузов и стоимость фрахта. В Минске 29 сентября подписан протокол о перевозках таких номенклатур: с какой станции и какой груз идет, какова его стоимость. После этого проводилось сравнение этих тарифов с российскими, сейчас в процессе переговоров можно "поджаться", - сказал он.

Замглавы Минтранса добавил, что "Российские железные дороги" уже предоставляют 50-процентную скидку для белорусских коллег. При этом стоимость перевалки в портах зачастую выше из-за отсутствия долгосрочных контрактов take-or-pay. Цветков подчеркнул, что делать какие-то скидки из бюджета для снижения стоимости транспортировки белорусских грузов не планируется. Кроме того, возможно, Россия предложит Белоруссии построить собственный терминал для перевалки удобрений в одном из портов РФ.

Вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук ранее провели переговоры с вице-премьером Белоруссии Юрием Назаровым по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ. Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия начали прорабатывать вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ из-за заявлений литовской стороны в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Новак говорил, что объем перенаправленных поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ может составить до 4-6 млн тонн.