Минпромторг: маркировка молока не сказывается на качестве упаковки и производительности

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Внедрение маркировки молочной продукции не сказывается на производительности компаний и качестве упаковки, таковы результаты тестирования поставщиков, участвующих в эксперименте по нанесению маркировки. Об этом сообщил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Олег Тухватуллин.

"Благодаря работе, проведенной ЦРПТ на площадках активных участников эксперимента, у нас уже есть результаты тестирования по нанесению и считыванию средств идентификации, а также результаты тестирования движения маркированной продукции по товаропроводящей цепи. По итогам тестирования на этапе производства в результате внедрения системы маркировки снижение производительности и увеличение доли брака у индивидуальных потребительских упаковок молочной продукции на этапе сериализации и агрегации зафиксированы только в отдельных случаях. В основном результаты замеров показали положительные измерения данных значений", - сказал он в понедельник на онлайн-конференции "Техническое регулирование и цифровая маркировка", посвященной маркировке в молочной отрасли.

По мнению Тухватуллина, результаты тестирования подтверждают, что опасения по поводу введения маркировки, о которых приходилось слышать на начальных этапах эксперимента, были следствием недостатка информации.

"Наиболее верный способ избавиться от опасений и избежать проблем в будущем - это включиться в эксперимент, который в настоящее время проводится, начать диалог с оператором и заблаговременно, до вступления в силу требований об обязательной маркировке, все-таки начать работать, не откладывать все на последний момент", - сказал замдиректора департамента.

О маркировке

Сейчас в России проходит эксперимент по маркировке товаров в нескольких отраслях, в молочной отрасли он начался с 15 июля 2019 года. Ранее предполагалось перейти к обязательной маркировке молочной продукции с мая 2021 года, Молочный союз предложил перенести этот срок на июнь 2021 года.

Что касается других товаров, то в 2019 году обязательной стала маркировка табака, обуви, лекарств по категории "Семь высокозатратных нозологий". С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств. Обязательной станет маркировка шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.