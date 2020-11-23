Власти Удмуртии до 2025 года планируют вложить почти 350 млн рублей в производство рыбы

ИЖЕВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Удмуртии планирует до 2025 года увеличить производство прудовой рыбы в регионе в три раза - до 3,5 тыс. тонн в год. Власти намерены направить 349,4 млн рублей на поддержку предприятий отрасли, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минсельхоза региона.

"В Удмуртии еще одна подотрасль животноводства получит господдержку и вектор развития - региональный Минсельхоз приступил к разработке проекта целевой программы развития прудового рыбоводства до 2025 года. За это время в него планируется направить 349,4 млн рублей, в итоге производство прудовой рыбы в республике должно увеличиться с нынешних 1,2 тыс. тонн, до 3,5 тыс. тонн в год", - сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, сейчас в республике расположено 1 188 водоемов, из них 268 имеют площадь водного зеркала более 5 га - они наиболее привлекательны для ведения рыбоводства. Большое количество таких прудов расположено в Алнашском, Завьяловском, Красногорском, Можгинском, Селтинском, Увинском и других районах. Кроме того, имеются 920 прудов площадью от 1 до 5 га каждый.

Одним из экономических аргументов в пользу этой отрасли в министерстве называют дефицит рыбной продукции, который на данный момент Удмуртии составляет около 26 тыс. тонн, среднедушевое потребление в год - 12 кг рыбы. Программа развития рыбоводства при этом будет субсидироваться за счет средств бюджета региона. Основная поддержка будет оказана в виде возмещения части затрат на произведенную продукцию. В себестоимость продукции будет возможность включить энергозатраты, корма и обслуживание. Минсельхоз Удмуртии в проекте документа рассматривает финансирование в пределах 20% от понесенных затрат, новым хозяйствам будут предусмотрены и гранты.

"Желающих заняться рыбоводством много. Имеется и отличный в масштабе страны пример хозяйствования - рыбхоз "Пихтовка" Воткинского района республики, сюда приезжают с 27 регионов, чтобы обучиться карповодству. На базе "Пихтовки" защищено четыре кандидатских работы. Специалисты рыбхоза готовы организовать для своих будущих коллег курсы по рыбоводству, обеспечивать их и рыбопосадочным материалом. По словам специалистов рыбхоза, в водоемах республики можно выращивать и амура, и толстолобика, а также пеляди и форели", - сообщили в Минсельхозе.

Еще одно решение, которое планируют реализовать в Удмуртии - это кооперация, чтобы начинающие рыбоводы смогли успешно решать вопросы сбыта и выдержать конкуренцию со стороны привозной рыбы. Уже разработана схема создания рыбоводного кластера.