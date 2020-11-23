Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за девять месяцев вырос на 41,2%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы за девять месяцев 2020 года вырос на 41,2% и составил $27,11 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С января по сентябрь 2020 года объем столичного несырьевого неэнергетического экспорта вырос на 41,2% и составил $27,11 млрд, по итогам аналогичного периода прошлого года объем ННЭ составлял $19,2 млрд", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, в структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт увеличился на 44,8% и составил $24,83 млрд, а экспорт агропромышленной продукции вырос на 11% и составил $2,28 млрд. Московская продукция была экспортирована в 176 стран, а лидерами стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай. Несырьевой неэнергетический экспорт по большинству ключевых направлений показал положительную динамику: в Великобританию он вырос на 331%, в Китай - на 41%, в США - на 36%, а в Казахстан - на 1%.

Как отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, Великобритания импортировала несырьевой неэнергетической продукции Москвы на $9,57 млрд, Казахстан - на $1,88 млрд, США - на $1,76 млрд, Белоруссия - на $1,73 млрд и Китай - на $1,46 млрд. На эти пять стран приходится 60% всего несырьевого неэнергетического экспорта столицы. В рамках реализации национального проекта "Межрегиональная кооперация и экспорт" Москва за девять месяцев этого года выполнила план по развитию промышленного экспорта столичного региона на 106,3%, экспорта продукции АПК - на 71,2%.

"В структуре стран-покупателей несырьевой неэнергетической продукции Москвы выделяют Гонконг, Германию и Японию - эти страны показали наибольший рост по отдельным товарным группам и вошли в десятку торговых партнеров Москвы. Объем экспорта в Гонконг увеличился более чем в 3,5 раза и составил $1,08 млрд, рост экспорта обусловлен увеличением поставок свинины более чем в 137 раз, средств для макияжа и ухода за кожей более чем в четыре раза. Московский экспорт в Германию вырос на 7,3% и составил $0,92 млрд, куда на 36,6% увеличился спрос на автотехнику, экспорт которой составил $5,11 млн. На 11% увеличился объем продаж несырьевой неэнергетической продукции в Японию и составил 0,8 $млрд", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.