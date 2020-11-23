Проект бюджета КБР на 2021 год сформировали с дефицитом свыше 1 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Кабардино-Балкарии (КБР) на 2021 год сформирован с дефицитом в 1 млрд 058 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому рынку регионального парламента Михаил Афашагов.

В настоящее время идет обсуждение законопроекта "О республиканском бюджете КБР на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" на всех уровнях, парламент рассмотрит его в первом чтении на ближайшем пленарном заседании.

"В целом доходы республиканского бюджета на 2021 год, принимаемые в первом чтении, запланированы в объеме немногим более 35,3 млрд рублей, расходы составят 36,4 млрд рублей, они сформированы с учетом максимального исполнения социальных обязательств. Если говорить об отличиях внесенного проекта бюджета на 2021 год и бюджета текущего года, то необходимо понимать, что мы принимали бюджет на 2020 год с профицитом в 46 млн рублей, а параметры рассматриваемого проекта бюджета предполагают дефицит в объеме 1,058 млрд рублей. Данная ситуация сложилась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал Афашагов.

Собственные доходы бюджета КБР на предстоящий год ожидаются в объеме 12,1 млрд рублей из которых 11,4 млрд приходится на налоговые поступления, 654 млн - неналоговые доходы. "Прогнозный объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет КБР на 2021 год составляет 23,2 млрд рублей. Вместе с тем, по информации Министерства финансов КБР, указанная сумма будет уточняться по итогам принятия федерального бюджета на 2021 год во втором чтении", - уточнил депутат.

Первоочередные задачи

В связи с распространением коронавирусной инфекции и ее негативным влиянием как на экономику, так и на социальную сферу, бюджет республики на 2021 год сформирован на основе необходимых расходов и максимально приближен к бюджету текущего года в части решения первоочередных задач, стоящих перед республикой, подчеркнул собеседник агентства.

"Если говорить о параметрах бюджета, которые рассматриваются в первом чтении, то практически по всем программам идет снижение уровня обеспеченности по сравнению с оценкой исполнения 2020 года. Но правительство объясняет нам, что данные показатели, принятые к рассмотрению в первом чтении, неокончательные и что планируется получить дополнительные средства, которые будут учтены при рассмотрении федерального бюджета во втором чтении", - добавил он.

Расходная часть бюджета на 2021-2023 годы по аналогии с федеральным бюджетом запланирована с учетом максимального исполнения социальных обязательств, на которые будет направлено порядка 71% общего объема запланированных расходов. Большая часть средств будет расходоваться на выполнение государственных заданий по предоставлению населению республики услуг в сфере здравоохранения, социальной защиты и образования.

Депутаты надеются, что ко второму чтению правительством будут также учтены структура и параметры финансового обеспечения нацпроектов, определенных правительством РФ, и отдельных госпрограмм, реализация которых приоритетна в республике. "Депутатский корпус считает, что первоочередной задачей в следующем году являются оздоровление экономики и выход на уровень начала 2020 года с сохранением всех социальных гарантий граждан и реализацией публичных обязательств", - отметил собеседник агентства.

Сокращение доходов бюджета

Афашагов обратил внимание на сокращение доходов бюджета в 2020 году. Произошло это по причине спада экономики и из-за того, что был принят ряд мер, направленных на поддержку отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавирусной инфекции. Вместе с тем пришлось пересмотреть и статьи расходов бюджета.

"Для исполнения социальных обязательств государства и поддержки граждан пришлось пересмотреть расходную часть бюджета, что дало возможность обеспечить исполнение всех социальных гарантий, оказать дополнительные меры поддержки населению в период пандемии. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра: были предоставлены дополнительные средства в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией", - отметил председатель комитета.

В КБР значительно вырос объем субсидий, направленных на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, выплату региональных социальных доплат к пенсии, поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. Из федерального бюджета дополнительно поступили субвенции на выплаты безработным и ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.