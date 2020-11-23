Власти Венесуэлы сообщили об открытии авиасообщения с Россией с 23 ноября

БОГОТА, 23 ноября. /ТАСС/. Венесуэла открывает коммерческое авиасообщение с Россией с 23 ноября текущего года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в Twitter Национального института гражданской авиации южноамериканской страны.

"Национальный институт гражданской авиации во исполнение распоряжений национального правительства ради того, чтобы продолжать гарантировать безопасность венесуэльского народа и оказывать необходимую поддержку во время нынешних рисков, связанных с пандемией COVID-19, сообщает об открытии коммерческих авиарейсов в Россию и Боливию и обратно с 23 ноября этого года в дополнение к таким направлениям, как Мексика, Доминиканская Республика, Иран, Турция и Канада", - говорится в сообщении органа, действующего при Министерстве транспорта Боливарианской Республики.

В документе не уточняется, какая авиакомпания будет выполнять авиарейсы и с какой регулярностью они будут осуществляться.

В августе Росавиация сообщила, что Венесуэла назначила Conviasa перевозчиком по регулярным прямым рейсам из аэропорта Каракаса в Москву. В свою очередь вице-министр транспорта Боливарианской Республики и руководитель этой авиакомпании Рамон Веласкес в начале ноября выразил надежду, что открытие авиасообщения с Россией состоится на первой неделе декабря. Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщал, что страны рассматривают варианты установления прямого авиасообщения.

Прямых рейсов между Каракасом и Москвой до пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом, не было.