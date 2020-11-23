Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей продлят в КБР

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Налоговые каникулы для предпринимателей, впервые начавших свое дело, планируют продлить в Кабардино-Балкарии (КБР) до 2024 года. Соответствующие изменения намерены внести в региональный закон, сообщил ТАСС в понедельник председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому рынку регионального заксобрания Михаил Афашагов.

"На заседании парламента КБР 26 ноября 2020 года будет рассмотрен закон, в соответствии с которым будут продлены сроки применения налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения, до 1 января 2024 года", - сказал Афашагов.

Он также рассказал, что в период пандемии в регионе были предприняты шаги для поддержки бизнеса. "Парламентом КБР принят закон КБР от 30 апреля 2020 года №12-РЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты КБР в сфере налогообложения", предусматривающий налоговые преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, по упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество организаций и патентной системе налогообложения", - пояснил депутат, подчеркнув, что указанные меры поддержки планируется продлить до конца 2021.

Кроме того, постановлениями правительства КБР снижены ставки по договорам аренды нежилых помещений, находящихся на балансе государства, и продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и упрощенной системе налогообложения, которые также планируется продлить до 1 января 2022 года.