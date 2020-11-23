Анатолий Мещеряков освобожден от должности замглавы РЖД

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Анатолий Мещеряков освобожден от должности заместителя генерального директора РЖД, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Решением совета директоров ОАО "РЖД" от 19 ноября 2020 г. Анатолий Мещеряков освобожден от должности заместителя генерального директора компании в связи с истечением срока трудового договора, его полномочия в качестве члена правления открытого акционерного общества также прекращены. Должность статс-секретаря - заместителя генерального директора упразднена", - рассказали в РЖД.

Мещеряков занимал должность статс-секретаря - заместителя генерального директора РЖД по вопросам информационной политики и организации взаимодействия с органами власти с ноября 2017 года. В феврале 2012 года был назначен статс-секретарем - вице-президентом РЖД (должности в холдинге прошли процесс переименования).

Мещеряков родился в 1966 году, окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, имеет степень кандидата технических наук.

В 2004-2011 годах работал в "Трансмашхолдинге" директором по внешним связям, с 2009 года - первым заместителем генерального директора компании. В декабре 2011 года стал старшим советником президента РЖД.