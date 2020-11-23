{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мишустин поручил установить обязательные для бизнеса требования по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр добавил, что такие нормы нужно разработать совместно с бизнес-сообществом и отраслевыми ассоциациями
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору установить обязательные для бизнеса требования по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом он отреагировал в понедельник на соответствующую просьбу руководителя этого ведомства Анны Поповой.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Попова обратилась к премьеру с просьбой сделать обязательным исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по новому заболеванию. "Проработайте, пожалуйста, вопрос закрепления их (норм по противодействию распространению коронавируса для различных отраслей экономики, в настоящее время установленных в формате методических рекомендаций) в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению. Это поможет снизить риски распространения коронавирусной инфекции, сохранить жизни и здоровье людей", - отреагировал Мишустин.

Глава кабмина добавил, что такие нормы должны быть разработаны совместно с бизнес-сообществом, отраслевыми ассоциациями.

"В тех местах, где они [эти нормы] соблюдаются, риски инфицирования для персонала и потребителей, конечно, будут минимальны", - указал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
На соцподдержку Мурманской области в 2021 году выделят 131 млн рублей
Всего в этом году на адресную социальную помощь в регионе предоставили более 166 млн рублей
Читать полностью