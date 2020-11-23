Новый резидент "Технополиса "Москва" вложит 66 млн руб. в производство медоборудования

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Новым резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" стала компания по выпуску медицинского оборудования "Хирана+", которая планирует вложить в развитие производства 66 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Компания "Хирана +" получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" и планирует вложить в развитие производства медоборудования на территории ОЭЗ 66 млн рублей", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, всего в Москве работают более 20 крупных и средних предприятий, производящих медицинские оборудование и инструменты. За первые девять месяцев 2020 года они отгрузили товаров собственного производства на 11,2 млрд рублей, что на 12,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Статус резидента позволяет компаниям получать льготы, а сэкономленные средства инвестировать в свое производство. Новый резидент технополиса уже вложил 26 млн рублей в современное производство медоборудования и до 2022 года планирует инвестировать еще 40 млн рублей.

Компания "Хирана +", выпускающая аппараты искусственной вентиляции легких, работает на площадке в Печатниках с середины 2018 года, в прошлом году предприятие запустило там свое производство. Сейчас компания занимает 10% на отечественном рынке аппаратов ИВЛ и 7% на рынке наркозно-дыхательных аппаратов. Мощности предприятия позволяют выпускать более 300 единиц медицинского оборудования в год.

"Инвестиции в развитие производства позволят новому резиденту технополиса через три года увеличить мощности производства до 288 аппаратов ИВЛ и 192 наркозно-дыхательных аппаратов в год. Для этого в следующем году на предприятии планируется увеличить количество рабочих почти в два раза - с 23 до 37 человек", - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

К концу 2022 года компания также планирует наладить серийный выпуск симуляторов работы легких, дезинфекционных рамок, оборудования для дезинфекции товаров и модульных мониторов.

Планы компании

Как добавил генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, планируемый объем производства компании достигнет 800 единиц медицинской техники дезинфицирующего оборудования в год. Продукция резидента уже поставляется в государственные и коммерческие учреждения здравоохранения страны.

"С февраля "Хирана+" поставила в больницы и клиники России более 150 аппаратов ИВЛ и 20 наркозно-дыхательных аппаратов. Также в апреле компания безвозмездно передала ГКБ № 40 в Коммунарке две тысячи единиц расходных материалов к аппаратам ИВЛ", - сказал Дегтев.

Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" даст предприятию возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: компании будет доступна сниженная ставка налога на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт. Сохраненные в бюджете средства компания планирует направить на совершенствование материально-технического обеспечения, создание новых разработок и обучающих программ.