Кабмин прорабатывает введение режима ОЭЗ со специальными преференциями для резидентов СКФО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Режим особых экономических зон (ОЭЗ) со специальными преференциями для резидентов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) прорабатывается в качестве преференциальных режимов ведения предпринимательской деятельности на территории промышленных площадок округа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, который также курирует вопросы развития Северного Кавказа.

"В качестве преференциальных режимов ведения предпринимательской деятельности на территории промышленных площадок в СКФО прорабатывается режим особых экономических зон со специальными преференциями для резидентов СКФО. Минэкономразвития России инициировало внесение соответствующих изменений в закон "Об особых экономических зонах в РФ", предусматривающих в том числе снижение тарифов страховых взносов до 7,6% при нормативном уровне 30%, что является наиболее востребованной льготой", - говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Кроме того, в ходе заседания обсуждалась возможность снятия ограничения на создание территорий опережающего развития (ТОР) в регионах Северного Кавказа вне пределов монопрофильных муниципальных образований. "Также планируется создание инструмента, направленного на обеспечение инфраструктурой отдельных инвестиционных проектов, оказывающих значительный эффект на социально-экономическое развитие региона, существенную долю затрат при реализации которых составляют расходы на объекты инфраструктуры. В качестве механизма планируется предоставление соответствующей субсидии субъекту СКФО на компенсацию части понесенных затрат", - сообщили в пресс-службе.