В Госдуме сообщили, что нынешняя неделя будет посвящена бюджету

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Начавшаяся неделя в Госдуме будет посвящена в основном рассмотрению проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы. Второе чтение бюджета состоится 24 ноября, третье чтение - 26 ноября, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета нижней палаты парламента.

"Эта неделя, скажем так, бюджетная в основном", - сказал он.

По его словам, на неделе пройдут три дня заседания - во вторник, среду и четверг. "Во вторник, то есть завтра, главным вопросом будет, конечно, рассмотрение бюджета во втором чтении, поступило как всегда очень большое количество поправок. Как вы знаете, рассмотрение бюджета во втором чтении - это самый трудоемкий процесс, наверняка много поправок будет вынесено на отдельное голосование", - отметил парламентарий.

"В среду мы рассмотрим Основные направления денежно-кредитной политики, которые были перенесены с прошлой недели, и в четверг - бюджет в третьем чтении. Естественно, речь идет не только не только о федеральном бюджете, но и бюджетах внебюджетных фондов - пенсионного, соцстраха, медстраха. Соответственно тоже второе и третье чтение - во вторник и четверг", - сообщил Жуков.

Среди других важных законопроектов, которые будут рассмотрены на этой неделе, он назвал законопроект об увеличении сроков предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств бюджетов. Это "тоже важный законопроект", подчеркнул первый вице-спикер Госдумы.