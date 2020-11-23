Тольяттинская компания планирует изготавливать до 90% комплектующих для дождевальных машин

САМАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Тольяттинский производитель оросительной техники и запчастей к ней "Билдинг строй гроуп" создаст за счет беспроцентного займа Фонда развития моногородов линию полного цикла, которая позволит изготавливать до 90% всех комплектующих для дождевальных машин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

"Оборудование, которое мы сейчас закупаем на средства Фонда, поможет нам организовать производство полного цикла. Мы будем изготавливать до 90% всех комплектующих для дождевальных машин. Аналогичного производства в России еще нет", - цитирует пресс-служба генерального директора "Билдинг Строй Гроуп" Николая Лысова.

Компания получила беспроцентный займ от Фонда развития моногородов на сумму 30 млн рублей в июле. Кроме создания производственной линии, средства позволят увеличить мощности предприятия до 300 единиц дождевальных машин в год. Компания также планирует наладить поставки с некоторыми странами СНГ: с фермерами Казахстана контракты уже заключены, с Узбекистаном ведутся переговоры. Компания является единственным производителем отечественной широкозахватной техники типа "Кубань" - круговых дождевальных машин.