Единый институт развития Дальнего Востока будет находиться в ведении Минвостокразвития РФ

ТАСС, 23 ноября. Единый институт развития Дальнего Востока, который объединит функции всех существующих сейчас структур и, как ожидается, будет создан до конца первого квартала 2021 года, станет подведомственной организацией Минвостокразвития РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Это будет подведомственная организация Минвостокразвития", - сказали в пресс-службе.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков отмечал, что единый институт развития Дальнего Востока создадут до конца первого квартала 2021 года. По его мнению, это позволит достичь лучшего эффекта с точки зрения управляемости, позволит оптимизировать управленческий аппарат и накладные расходы. Он также подчеркнул, что реорганизация не повлияет на реализацию программ развития Дальнего Востока.

"Я приложу все усилия, чтобы мы работали единым фронтом, делали одну работу по развитию", - цитирует его пресс-служба.