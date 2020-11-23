Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции из Дании из-за гриппа птиц

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 19 ноября 2020 года ввел запрет на поставки птицеводческой продукции из Дании в связи с распространением гриппа птиц. Об этом сегодня сообщило российское ведомство.

"В связи с ухудшением на территории Дании эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 19 ноября 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Дании следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза); бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц", - отмечается в сообщении.

Кроме того, запрещается транзит из Дании через территорию России живой птицы. В случае поступления таких товаров из Дании, отгруженных до 19 ноября 2020 года, решение о пропуске грузов принимается в обычном режиме с последующим обязательным проведением лабораторного контроля птицеводческой продукции и живой птицы, поступающей из района восточной Ютландии Дании.