Евразхолдинг подал иск на 1,4 млрд рублей к заводу "Рузхиммаш" группы RM Rail

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ООО "Торговая компания "Евразхолдинг" (актив группы Evraz - основного акционера "Распадской") подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО "Рузхиммаш" группы RM Rail на 1,4 млрд рублей. Такая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

"Заявление № б/н от 20.11.2020 . Сумма исковых требований 1 383 974 811,64 [рублей]", - указано в документах. Суть спора в материалах не уточняется.

Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2019 году компания произвела 13,8 млн тонн стали. Основными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (28,68%), Александр Абрамов (19,35%) и Александр Фролов (9,66%)

Рузаевский завод химического машиностроения входит в состав компании RM Rail, одного из ведущих производителей грузового состава. Помимо вагонов, "Рузхиммаш" производит оборудование для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической отраслей.