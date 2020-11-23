Более 40 экспортеров Кубани вышли на международные электронные площадки

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Более 40 экспортеров Краснодарского края из числа субъектов малого и среднего предпринимательства представлены в этом году на международных электронных площадках. В среднем количество экспортеров из числа субъектов МСП региона увеличивается на 30% ежегодно, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевой администрации.

"Развитие направления проходит при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева. Ежегодно число экспортеров среди малого и среднего бизнеса на Кубани увеличивается на 30%. С 2015 года край поднялся с 17 до седьмого места в рейтинге регионов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В текущем году на международных электронных площадках размещено свыше 40 субъектов МСП края, что уже дает свои результаты. Так, региональный экспортер заключил экспортный контракт на поставку натуральных банановых чипсов в Китай на сумму 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для развития международных связей, сотрудники краевого Центра поддержки экспорта проводят образовательные программы и тренинги для предпринимателей, помогают в переводе презентационных материалов, создании сайтов компаний на иностранном языке, проведении маркетинговых исследований, экспертизе и сопровождении контракта. Эти мероприятия дают возможность комплексно подготовить, обучить и вывести конкретную компанию на зарубежный рынок.

"В текущей ситуации, вызванной эпидемиологическими и экономическими условиями, основной акцент в работе центра был сделан на дистанционные услуги. Услугами-флагманами являются поиск и подбор иностранного партнера, в том числе с ведением переговоров по видео-конференц-связи, а также размещение субъектов МСП на международных электронных торговых площадках" , - приводит пресс-служба слова директора регионального Центра поддержки экспорта Романа Воротникова.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что центр также помогает предпринимателям в поиске потенциальных партнеров за рубежом. Из 48 отобранных заявок - 18 субъектов МСП уже заключили экспортные контракты, 12 предприятий представили продукцию в Армении и Казахстане. На сегодняшний день, поддержкой регионального центра уже воспользовались более 2 тыс. субъектов МСП. В прошлом году они экспортировали продукцию на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Краснодарский край уже выполнил на 83% плановые показатели на 2020 год национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в этом году планируется поставить сельхозпродукцию на сумму более чем на $2,5 млрд. Большая часть экспорта приходится на зерновые культуры, масложировую и готовую продукцию, существенно увеличился экспорт мяса птицы.