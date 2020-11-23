На соцподдержку Мурманской области в 2021 году выделят 131 млн рублей

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Объем помощи по социальным контрактам для населения Мурманской области в 2021 году увеличат за счет дополнительных средств. Из федерального бюджета выделят 131 млн рублей, сообщил в понедельник министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Социальный контракт - это соглашение между органами соцзащиты и гражданами (или семьями), согласно которому орган соцзащиты оказывает человеку государственную помощь - это могут быть и денежные выплаты, и социальные услуги, а гражданин берет на себя обязательства найти работу, пройти переобучение или развить собственное дело и впоследствии отчитаться о расходовании средств.

"Начиная со следующего года, мы получим из федерального бюджета 131 млн рублей. Предусматривается финансирование и из средств областного бюджета, это больше 53,5 млн рублей. Соответствующим образом размеры средние предоставления помощи в рамках социального контракта увеличатся. Если сейчас это ежемесячно 1 100 - 1 200 рублей, то это будет в среднем 17-18 тыс. рублей, которые будут предоставляться в рамках социального контракта", - сказал Мякишев.

Он отметил, что в целом в этом году на адресную социальную помощь в Мурманской области выделено более 166 млн рублей. Практика социальных контрактов в регионе используется с 2013 года, в год в среднем заключалось 200-250 контрактов, но с 2021 года и средств, и возможностей у получателей этого вида государственной поддержки станет больше.

"Готовясь к новому формату, мы внесли изменения в региональное законодательство, мы с 2021 года будем предоставлять социальные контракты не просто отдельным гражданам, мы будем предоставлять их семьям. Поэтому ввели в региональное законодательство понятие семейного социального контракта, что позволит более эффективно взаимодействовать с семьей", - уточнил министр.

Цель работы органов соцподдержки и сотрудничества в рамках соцконтрактов, подчеркнул министр, - добиться того, чтобы семья вышла из категории малоимущих и перестала получать помощь от государства, смогла в дальнейшем обеспечивать себя самостоятельно в должном объеме. "Весь текущий год мы планово готовились к тому, чтобы реализовывать новый формат социальных контрактов. На сегодня заключено 193 контракта, из них 89 - в отношении семей с детьми", - сообщил Мякишев.