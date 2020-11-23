Доходы бюджета Вологодской области в 2021 году увеличатся на 10 млрд рублей

ВОЛОГДА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области одобрило корректировки в проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов: доходная часть областного бюджета увеличена на 21,6 млрд рублей на три года за счет дополнительно распределенных средств в федеральном бюджете. Доходы бюджета 2021 года увеличены на 10,1 млрд рублей - до 87,8 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше аналогичного показателя 2020 года, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Сегодня на заседании правительства области рассмотрены поправки в проект бюджета для принятия его в первом чтении. Предлагаемыми поправками доходная часть областного бюджета увеличивается на ближайшие три года на 21,6 млрд, в 2021 году - на 10,1 млрд рублей. Объем доходов областного бюджета составит 87,8 млрд и превысит утвержденный уровень 2020 года на 3 млрд рублей. Увеличение связано с дополнительным распределением из федерального бюджета, которое согласовано правительством РФ и внесено в Госдуму и Совет Федерации, эти лимиты до нас уже доведены", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

В связи с этим расходная часть проекта бюджета будет увеличена на ближайшие три года на 22,5 млрд рублей. В 2021 году расходы составят 94 млрд рублей и достигнут уровня 2020 года. "Мы не только сбалансируем бюджет, но и выводим его на уровень 2020 года", - отметил Кувшинников.

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Дополнительные средства будут направлены в основном на поддержку социальной сферы - это 10,5 млрд рублей. Так, на ежемесячные выплаты семьям с детьми 3-7 лет дополнительно выделено 6,5 млрд рублей, на выплаты при рождении второго ребенка и последующих - 2,5 млрд рублей, на выплату доплат к пенсии - 700 млн рублей. На модернизацию первичного звена здравоохранения дополнительно направят 3 млрд рублей. В сфере образования выделяется дополнительно 3 млрд рублей, в том числе на выплаты за классное руководство учителям - 1,9 млрд, на организацию бесплатного горячего питания в школах - 1,6 млрд. "Прошу внимательно посмотреть на качество горячего питания детей и температуру блюд, ежедневно проводить проверки", - поручил глава региона.

Для продолжения строительства моста через реку Шексну в Череповце дополнительно выделено 4 млрд рублей, в том числе на 2021 год - 3,5 млрд рублей, на 2022-й - 600 млн рублей. Это гарантированно позволяет ввести новый мост в установленные сроки, то есть в августе 2022 года, сообщил губернатор.

Помимо федеральных средств в 2021 году дополнительно за счет расходов областного бюджета выделено 300 млн рублей на объекты капитального строительства, которые были временно заблокированы из-за отсутствия проектно-сметной документации. В частности, на 2021 год на строительство здания ветеринарной станции в Великом Устюге выделено 109 млн рублей, на строительство здания морга в городе Никольске - 56 млн рублей, на возведение детского сада в Череповце - недостающие средства в 53,6 млн рублей, на возведение пристройки к спортзалу школы № 1 в Никольске - 38,3 млн рублей, на ремонты спортивных объектов - 56,3 млн рублей. "Расходы 2021 года на развитие образования, здравоохранения, социальную поддержку граждан, развитие дорожной сети превысит уровень 2020 года", - подытожил губернатор.