В Якутии свыше 4 млрд рублей вложат в развитие транспортной связи с месторождением серебра

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Республика Саха (Якутия) и компания "Прогноз-Серебро" заключили соглашение о совместной реализации проекта транспортного обеспечения грузоперевозок с месторождения Прогноз. Предполагается, что власти Якутии вложат в проект около 2,3 млрд рублей, а "Прогноз-Серебро" - 2,06 млрд рублей, сообщил пресс-центр региона в Москве.

"Соглашение направлено на совместную реализацию проекта в области транспортного обеспечения грузоперевозок с месторождения Прогноз, в частности, на создание транспортной инфраструктуры вблизи месторождения. <...> Подписи под документом поставили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, со стороны ООО "Прогноз-Серебро" - генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий Несис. <...> Предполагается, что республика вложит в этот проект около 2,3 млрд рублей, а "Прогноз-Серебро" - 2,06 млрд рублей. То есть колоссальные средства будут инвестированы частной компанией в строительство дороги, которая потом будет передана уже в собственность республики", - говорится в сообщении.

Республика обеспечит выполнение ремонтных работ на автодороге "Яна". Их начало намечено на 2021 год, а завершение - на 2024 год. В свою очередь компания за счет собственных средств построит автозимник с продленным сроком эксплуатации по маршруту село Тополиное - месторождение Прогноз - село Барылас. Кроме того, компания спроектирует подъездную дорогу и мостовой переход через реку Томпо с примыканием к региональной дороге "Яна" и сухопутному автозимнику.

"Реализация работ в рамках подписанного соглашения станет еще одним шагом на пути создания транспортного каркаса Арктической зоны Якутии. Согласно договоренностям, республика осуществит реконструкцию 67 км региональной дороги "Яна" и четырех мостов на ней. В дальнейшем мы будем менять прохождение "Яны" как раз через населенные пункты Верхоянского района. В свою очередь наш партнер за свой счет построит автозимник с продленным сроком эксплуатации протяженностью 350 км", - приводятся в сообщении слова Николаев. Он подчеркнул, что начало разработки крупнейшего месторождения серебра позволит создать новые рабочие места и запустить социальные проекты, обеспечит дополнительные поступления в бюджет республики.

"Развитие инфраструктуры территории остается неотъемлемой частью нашего сотрудничества с республикой. Начало реализации проекта предполагается с 2021 года. "Полиметалл" обязуется приступить к проектированию моста через реку Томпо в поселке Тополиное, а также к трассировке нового маршрута автозимника с продленным сроком эксплуатации от села Тополиное до села Барылас. Работы предстоит достаточно много, мы предполагаем, что они будут выполняться в течение трех лет", - цитирует пресс-центр слова Несиса.

Месторождение Прогноз находится в 445 км северу от Якутска и является крупнейшим неосвоенным месторождением серебра в России. Месторождение содержит большие запасы богатой руды (142 млн унций серебра с содержанием 560 г/т), годовая добыча оценивается в 13,5 млн унций серебра.