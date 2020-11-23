Союз виноградарей и виноделов ожидает роста производства вина в России на 3-5%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Союз виноградарей и виноделов России ожидает роста производства вина в РФ в 2020 году на 3-5% по сравнению с показателем 2019 года. Такую оценку ТАСС высказал президент союза Леонид Попович.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2019 году в России произведено 328 млн л тихих вин, что на 8% больше, чем в 2018 году.

"В процентах, я думаю, что будет на 3-5% выше уровня прошлого года", - сказал Попович.

Говоря о влиянии пандемии коронавируса на рынок, он отметил, что России настолько большие виноградники, что социальную дистанцию в 1,5 м при работе на них легко соблюдать. Большее влияние на рынок, по мнению Поповича, оказывает принятый в июле 2020 года закон о виноградарстве и виноделии. "Дело в том, что мы отказались от импортного виноматериала, который тоже разливался и продавался в России как российское вино. В следующем году его не будет", - напомнил глава союза. Он не исключил сокращения производства вина в 2021 году в случае, если государство не будет вводить отсрочку по действию запрета на использование импортного виноматериала.

Говоря о объеме закладки виноградников, глава виноградарей и виноделов России отметил, что она может быть несколько меньше, чем в 2019 году. "Но тем не менее 5 тыс. га заложим, или даже 5 с лишним будет", - сказал он. В 2019 году, по его словам, этот показатель составлял 6,5-6,7 тыс. га.

Снижение показателя Попович объяснил тем, что уходящий год выдался экономически тяжелым и производители вина не располагают свободными средствами.