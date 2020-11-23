Российские экспортеры смогут использовать 28 онлайн-сервисов в системе одного окна

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские экспортеры получат доступ к 28 онлайн-сервисам для оформления электронных запросов в системе одного окна. Как сообщила в понедельник пресс-служба кабмина РФ, соответствующее распоряжение о расширении перечня онлайн-сервисов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Информационная система одного окна сейчас работает в тестовом режиме, для публичного доступа ее планируется открыть 26 ноября. Такая система предоставляет российским экспортерам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.

"На первом этапе у бизнеса появится возможность оформлять электронные запросы по шести видам услуг. В дальнейшем в системе заработает уже 28 сервисов", - говорится в сообщении кабмина.

Как пояснили в правительстве, в первую очередь предпринимателям станут доступны наиболее востребованные сервисы: оформление мер господдержки, таможенных деклараций, подтверждение нулевой ставки НДС. Позже компании смогут дистанционно оформить разрешительные документы и получить иные услуги в соответствии с перечнем кабмина.

В пресс-службе подчеркнули, что система одного окна позволит освободить экспортеров "от многочисленного бумажного документооборота, наладить электронную коммуникацию с различными госведомствами и организациями, участвующими в предоставлении услуг в сфере экспорта".

Ранее в понедельник о расширении перечня онлайн-сервисов для экспортеров сообщил Мишустин на совещании со своими заместителями.