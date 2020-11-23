Российские банки с начала пандемии реструктуризировали 7 трлн руб. кредитов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские банки с начала пандемии реструктуризировали кредитов физических и юридических лиц на сумму около 7 трлн рублей, следует из материалов ЦБ.

Так, с 20 марта по 18 ноября банки реструктуризировали 1,7 млн кредитных договоров физлиц на общую сумму свыше 820 млрд рублей. При этом по состоянию на 18 ноября из-за того, что заемщики не смогли подтвердить факт снижения дохода в течение установленного законом срока, системно значимые банки аннулировали более 34 тыс. требований о кредитных каникулах на общую сумму 11 млрд рублей.

Кроме того, за период с 20 марта по 18 ноября ипотечные каникулы фактически были предоставлены по 13,9 тыс. требований на сумму 37,4 млрд рублей. Отказы получены по 13,6 тыс. требований, также в основном из-за непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита.

С 20 марта по 1 октября российские банки реструктуризировали более 5 трлн рублей ссудной задолженности юрлиц (15,4% от совокупного портфеля обследуемых банков), кроме субъектов малого и среднего предпринимательства.

Что касается малого и среднего бизнеса, то с 20 марта и по 18 ноября было подано 160,9 тыс. обращений в банки за реструктуризацией. Количество фактически проведенных реструктуризаций кредитов на 18 ноября составило 92,6 тыс. Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 818,7 млрд рублей.