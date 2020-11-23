Число жалоб россиян на финансовые услуги с начала ноября выросло на 7,4%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Количество жалоб в ЦБ от потребителей финансовых услуг с 4 по 18 ноября составило 11,3 тыс., что на 7,4% больше, чем за период с 22 октября по 3 ноября, сообщается в материалах регулятора.

В указанный период наибольший объем всех обработанных жалоб пришелся на кредитные организации (62%). В отношении страховых компаний было получено 15% всех обработанных жалоб, микрофинансовых организаций (МФО) - 10,5%.

Наибольшее число жалоб поступило по вопросам, связанным с взысканием просроченной задолженности, хотя доля данной тематики в общем количестве жалоб постепенно снижается - 10,8% против 12,6% за предыдущий отчетный период.

По вопросам потребительского кредитования поступило 23,9% всех обработанных жалоб, ипотечного кредитования - 8,1%, ОСАГО - 11,4%, деятельности МФО по предоставлению займов - 9,1%.

Помимо этого, с 5 по 18 ноября на 21% увеличилось количество звонков в кол-центр Банка России - до 9,1 тыс.