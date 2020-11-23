General Motors отзывает около 6 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Американский автоконцерн General Motors (GM) отзывает приблизительно 6 млн автомобилей из-за возможной неисправности в работе подушек безопасности фирмы Takata. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте автоконцерна.

В компании подчеркнули, что выполнят требование Национального управления дорожной безопасности (NHTSA) при Минтрансе США. "Несмотря на то, что на основании научных данных и результатов проверок мы не считаем необходимым отзывать автомобили, NHTSA потребовало от нас заменить воздушные подушки на указанных машинах", - отметили в GM, подчеркнув, что "не согласны с выводами" регулятора. "Тем не менее, мы подчинимся решению NHTSA и примем необходимые меры", - говорится в заявлении.

Ранее американский регулятор потребовал от GM отозвать для ремонта приблизительно 6 млн пикапов и городских внедорожников из-за возможного наличия неисправности в работе подушек безопасности от Takata. Как отмечало агентство Associated Press, GM рискует в связи с этим понести убытки в размере $1,2 млрд.

Японская компания Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 23 человека, несколько сотен получили ранения. В общей сложности не менее 100 млн автомобилей разных марок были отозваны по всему миру, а в 2017 году Takata обанкротилась.